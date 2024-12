Derby de Liga 4: CSC Negomir - CSM Targu Jiu, in ultima etapa a turului

Derby-ul Ligii 4 Gorj in care se intalnesc CSM Targu Jiu, liderul Ligii a 4-a Gorj si echipa din Negomir, a doua clasata, este programat in ultima etapa a turului. Sambata, 7 decembrie, CSC Negomir si CSM Targu Jiu se intalnesc pe terenul comunal din Negomir cu incepere de la ora 12.00.Se anunta meci interesant la Negomir, acolo unde se intalnesc primele doua echipe in clasamentul la zi din Liga a 4-a Gorj. CSM Targu Jiu, liderul incontestabil al seriei, cu 16 victorii consecutive, si ... citește toată știrea