Derby de Targu Jiu in Campionatul National de Junioare 1

Dupa derby-urile locale de la junioare 3 si juniori 2 dintre CSM Targu Jiu si LPS Targu Jiu, in acest weekend urmeaza un nou derby handbalistic la nivel juvenil. De aceasta data protagoniste vor fi echipele feminine de junioare 1 ale CSM Targu Jiu si LPS Targu Jiu, care evolueaza in Seria F a Campionatului National.Campionatul National rezervat junioarelor 1 revine in acest weekend, dupa o pauza extrem de lunga. Etapa precedenta s-a disputat pe 14 noiembrie, atunci cand CSM Targu Jiu s-a ... citește toată știrea