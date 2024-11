Derby oltenesc, sambata, la Sala Sporturilor din Targu Jiu!

Echipele de baschet ale CSM Targu Jiu si Universitatii Craiova se dueleaza in acest weekend la Sala Sporturilor din Targu Jiu. Partida programata sambata, cu incepere de la ora 17:00, conteaza pentru etapa a 4-a din Seria C din Liga 1 de Baschet Masculin.Iubitorii de baschet si suporterii CSM Targu Jiu sunt asteptati sambata la Sala Sporturilor pentru a sustine echipa in partida contra Universitatii Craiova, derby-ul Olteniei din Seria C din Liga 1.Gorjenii au inceput in forta sezonul, cu ... citește toată știrea