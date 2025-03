Devastat dupa ratarea calificarii in play-off a oltenilor!

Antrenorul care a condus FCU Craiova in acest an, Valentin David, a fost suparat dupa esecul din ultima etapa al echipei sale. In urma rezultatelor din aceasta etapa FCU Craiova va juca in play-aut si a ratat obiectivul.Antrenorul Valentin David a fost foarte suparat dupa meci si a declarat ca FCU Craiova nu merita infrangerea, chiar daca nici victoria nu conta in cursa pentru play-off-ul Ligii 2 pana la urma, pentru ca FC Voluntari a reusit sa invinga Csikszereda. O conditie pentru ca FCU ... citește toată știrea