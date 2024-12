Diagnostic crunt pentru starul Universitatii Craiova, va lipsi intre 5 si 7 luni!

Universitatea Craiova a castigat in ultima etapa de Superliga, scor 0-2, in deplasarea de la Gloria Buzau. Dar craiovenii nu s-au putut bucura in totalitate de succes, deoarece l-au pierdut pe Luis Paradela, care a iesit accidentat de pe teren in minutul 51 al confruntarii.Mihai Rotaru, patronul oltenilor, a oferit cele mai noi informatii legate de starea de sanatate a jucatorului cubanez.Rotaru a anuntat ca jucatorul care poate fi cumparat de gruparea din Banie pentru 200.000 de euro, la ... citește toată știrea