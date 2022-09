Dinamo si-a luat revansa la Targu Jiu

Dinamo s-a calificat in grupele Cupei Romaniei dupa ce a invins joi seara echipa ACS Viitorul Targu Jiu. Scorul a fost 1-0 iar jucatorul decisiv al meciului a fost fundasul Moura.Dinamo a castigat meciul cu ACS Viitorul Targu Jiu, scor 1-0, in play-off-ul Cupei Romaniei si s-a calificat in grupe. Dupa un start greoi de meci, Dinamo ar fi putut deschide scorul in minutul 22, dar Ghezali nu a putut profita de greseala portarului de la Viitorul, care a iesit gresit pe o centrare.Tot Dinamo a ... citeste toata stirea