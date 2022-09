Dinamo va juca din nou la Targu Jiu, in Cupa Romaniei

Dinamo vine din nou la Targu Jiu dupa ce a jucat deja un meci in campionatul Ligii 2 cu ACS Viitorul Targu Jiu. Echipa lui Nicolae Sarcina s-a calificat mai departe in Cupa Romaniei, dupa ce a trecut in Turul 3 al competitiei, de Flacara Horezu.FRF a stabilit vineri meciurile din Play-off-ul Cupei Romaniei, acolo unde ACS Viitorul Targu Jiu va primi vizita celor de la Dinamo.Turul 3 al competitiei s-a incheiat ieri, joi, iar echipele calificate sunt: Soimii Lipova, Ripensia Timisoara, CSC ... citeste toata stirea