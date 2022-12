Doar o echipa este neinvinsa anul acesta in Liga 4 Gorj

Liga 4 Gorj a pornit la drum in acest sezon cu mai multe echipe care pareau ca sunt dispuse sa nu cedeze nici un punct dar nu toate au reusit sa-si pastreze invincibilitatea. Doar campioana din sezonul trecut, CSO Turceni, ramane neinvinsa in Liga 4 in acest an in timp ce Jiul Rovinari a inregistrat prima infrangere.CSO Turceni, Jiul Rovinari si Pandurii au avut un start foarte bun in noul sezon, fiind toate trei neinvinse in prima parte a campionatului. Intre timp Pandurii a "aruncat ... citeste toata stirea