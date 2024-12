Doi afaceristi romani cumpara un club de fotbal italian

Adunarea generala a clubului italian de fotbal Genoa a aprobat suma de 40 de milioane de euro, bani cu care ar fi necesara recapitalizarea clubului. Cine plateste acesti bani ar putea ulterior sa preia formatia, scrie presa italiana. Interesant este insa ca mai multe ziare din peninsula dau ca posibila varianta oamenii de afaceri romani Ion Esiriac si Dan Sucu.Informatia apare in mai multe ziare de sport, dar si in publicatii locale si nationale, inclusiv in La Reppublica.Italienii scriu ca ... citește toată știrea