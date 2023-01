Doi jucatori ai Craiovei, accidentati dupa primul amical

Eugen Neagoe are motive de ingrijorare dupa victoria cu Kecskemeti, scor 3-1. Andrei Ivan si Alexandru Cretu au iesit accidentati in prima repriza a meciului amical.Cei doi jucatori ai alb-albastrilor au suferit entorse la glezne, dupa ce au calcat stramb pe suprafata de joc.Aflata in cantonament in Antalya, Universitatea Craiova avea deja doi absenti importanti: Nicusor Bancu si Stefan Baiaram. Ramane de vazut cat de grave sunt si aceste ... citeste toata stirea