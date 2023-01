Doi jucatori ai Craiovei, in pericol sa fie dati afara

Universitatea Craiova a perfectat deja o serie de transferuri pentru partea a doua a sezonului. In conditiile in care lotul lui Eugen Neagoe a primit intariri, doi jucatori sunt acumin pericol sa fie dati afara de la trupa din Banie.Dupa ce l-a cumparat pe Alexandru Isfan de la FC Arges, Mihai Rotaru l-a adus in Banie si pe Gjoko Zajkov, un fundas central macedonean care a semnat un contract valabil doua sezoane si jumatate cu trupa pregatita de Eugen Neagoe. Dupa transferul lui Gjoko Zajkov, ... citeste toata stirea