Doi jucatori revin sub comanda lui Radoi la Universitatea Craiova

Doi jucatori vor fi sub comanda lui Mirel Radoi dupa ce au revenit dupa accidentari, Andrei Ivan si Stefan Baiaram. In forma la momentul accidentarii, Ivan si Baiarm vor pune din nou umarul la obiectivele pe care Mirel Radoi le are stabilite pentru acest sezon, titlul si Cupa Romaniei.Andrei Ivan si Stefan Baiaram, doi dintre cei mai importanti fotbalisti de la Universitatea Craiova, se pregatesc de revenirea pe teren. Fanatik anunta ca Mirel Radoi ii va avea din nou sub comanda pe cei doi, ... citeste toata stirea