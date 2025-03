Doliu in fotbalul gorjean: A incetat din viata antrenorul Mihai Marian

Fotbalul din Gorj si Valea Jiului este in doliu dupa trecerea in nefiinta a lui Mihai Marian, fost jucator si antrenor, cunoscut pentru contributiile sale la echipele din zona. Familia si apropiatii au anuntat cu durere disparitia sa, iar funeraliile vor avea loc in zilele urmatoare.Trupul neinsufletit al acestuia va fi depus pe 4 martie la capela Bobocul din Petrosani, urmand ca pe 5 martie sa fie adus acasa. Inmormantarea va avea loc joi, 6 martie, la ora 13:00, in cimitirul Pojogeni. ... citește toată știrea