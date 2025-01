Doliu in fotbalul romanesc. A murit Dinu Gheorghe!

Dinu Gheorghe, fost conducator al mai multor cluburi de fotbal din Romania, precum Rapid, FC Brasov, Astra, Dinamo, ASA Targu Mures si Dunarea Calarasi a incetat din viata. Acesta a fost gasit mort in locuinta sa.Gheorghe avea 68 de ani si in ultimii ani a fost analist tv la televiziunile sportive. Potrivit primelor informatii, Dinu Gheorghe a fost gasit fara suflare in casa sa, decesul avand loc in noaptea de marti spre miercuri, 28 spre 29 ianuarie 2025.Dinu Gheorghe fusese internat de ... citește toată știrea