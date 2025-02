Doliu la Universitatea Craiova! S-a stins din viata un fost antrenor

Fanii Universitatii Craiova sunt in doliu dupa ce l-au pierdut pe Aurelian Preda, fost jucator si antrenor la formatia din Banie. "Decarul" care a fost pe banca tehnica la promovarea Stiintei in Divizia A a suferit un stop cardio-respirator in noaptea zilei de sambata, 15 februarie.Aurelian Preda s-a nascut pe 6 iulie 1932 si a jucat pentru Universitatea Craiova intre 1958 - 1963. Fostul varf a purtat tricoul cu numarul 10 o buna parte din timpul pe care l-a petrecut la formatia din Cetatea ... citește toată știrea