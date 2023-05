FC Botosani a invins-o pe CS Mioveni in ultima etapa a play-out-ului Ligii 1, scor 5-1, si a incheiat campionatul cu acelasi numar de puncte ca Hermannstadt. Moldovenii au terminat insa sezonul pe loc mai bun, 11, depasindu-i pe sibieni la al saptelea criteriu de departajare.Ambele au 31 de puncte, rezultatul meciului direct din play-out a fost 1-1, iar in sezonul regulat au "dat-o la pace" tur-retur, 1-1 si 0-0.Regulamentul spune ca in situatia egalitatii de puncte, departajarea se face in ... citeste toata stirea