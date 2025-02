Doua plecari de la Vulturii Farcasesti!

Vulturii Farcasesti a perfectat mai multe achizitii in acest an dar s-au anuntat recent si doua plecari de la echipa. Formatia gorjeana din Liga 3 s-a despartit de Daniel Popescu si Ionut Berescu.Echipa pregatita de Catalin Buca a anuntat recent doua plecari de la echipa. Vulturii nu vor mai conta in a doua parte a sezonului pe jucatorii Daniel Popescu si Ionut Berescu."Multumim, Daniel Popescu! Astazi, drumurile noastre se despart, dar respectul si aprecierea pentru tine raman neschimbate. ... citește toată știrea