Doua pretendente la Liga 1 joaca marti pe Stadionul Municipal din Targu Jiu!

Formatii cu intentii de promovare in Liga 1 in acest sezon, ACSM Resita si FK Miercurea Ciuc se dueleaza marti pe Stadionul Municipal din Targu Jiu. Gazda meciului din Cupa Romaniei este echipa din Resita, cea care a si omologat terenul in urma cu o saptamana.ACSM Resita a jucat sambata, in campionatul Ligii 2, la Piatra Neamt, si apoi va veni la Targu Jiu unde are meci programat in Cupa Romaniei.Dupa partida importanta contra nemtenilor, ACSM Resita a revenit de urgenta acasa si a inceput ... citește toată știrea