Dragos Militaru e lider in Liga 2 cu Unirea Dej

Unirea Dej e noul lider al Ligii 2 dupa succesul dramatic cu Unirea Constanta. Echipa lui Dragos Militaru a reusit sa intoarca rezultatul jocului in minutele de prelungire ale partidei.Unirea Dej, echipa pregatita de gorjeanul Dragos Militaru, a atras din nou atentia, in etapa a 5-a a Ligii 2, cand a invins, pe teren propriu, Unirea Constanta, scor 2-1. Clujenii au reusit un succes dramatic, pentru ca au intors soarta jocului dupa un gol primit in minutul 84. Unirea Dej a facut inca un meci ... citeste toata stirea