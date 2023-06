Gheorghe Multescu nu mai antreneaza de mai bine de un an, dar in spatele absentei sale din circuit sta un diagnostic crunt. Conform Orange Sport antrenorul sufera de boala Alzheimer, iar mai multi cunoscuti vor sa-l ajute cu tratamentul in strainatate.Gheorghe Multescu este unul dintre dinamovistii faimosi. Cu echipa din "Stefan cel Mare" a cucerit trei campionate ca jucator, in 1982, 1983 si 1984, iar ca antrenor a avut mai multe mandate pe banca alb-rosiilor, ultimul incheiat in 2021. El ... citeste toata stirea