Duel oltenesc in Liga Florilor MOL, la Targu Jiu

Handbalul spectacol se intoarce duminica, in Sala Sporturilor din Targu Jiu, cu o noua partida din Liga Florilor MOL, CSM Targu Jiu vs. SCM U Craiova. Se anunta o confruntare intensa intre doua dintre reprezentantele Olteniei in prima liga a Romaniei.Turnura pe care a luat-o Liga Florilor MOL dupa desfiintarea echipei Gloria Buzau, dar si victoria surpriza a Zalaului cu Bistrita, a trimis echipa din Targu Jiu pe loc de baraj si le obliga pe handbalistele lui Liviu Andries si Andrei Enache sa ... citește toată știrea