Dupa puncte la Zalau, in ultimul meci al anului

CSM Targu Jiu a avut un drum lung pentru ultima partida a anului 2024, contra celor de la HC Zalau. Meciul, care conteaza pentru etapa a 12-a din Liga Florilor MOL, este programat pentru sambata, 28 decembrie, de la ora 11.00.CSM Targu Jiu are un meci extrem de important la finalul acestui an. Echipa pregatita de Liviu Andries si Andrei Enache, care a mers in fieful lui Gheorghe Tadici, la Zalau.Gruparea gorjeana vine dupa un egal extrem de pretios obtinut pe terenul formatiei sibiene,