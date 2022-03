Dylan: Am venit sa dau totul pentru club

Americanul Carl David Dylan, unul dintre ultimi jucatori adusi la CSM Targu Jiu, este decis sa ajute echipa si in urmatorul sezon. Inlocuitorul lui Kevin Allen s-a alaturat lotului impreuna cu KenDarrius Hamilton pentru a forma o echipa puternica pentru viitorul sezon.Cei doi americani adusi de clubul din Targu Jiu pot acoperi pozitiile 4 si 5 si constituie o certitudine deja pentru echipa in vederea viitorului sezon. CSM nu mai are un obiectiv concret in acest sezon in care nu va mai ... citeste toata stirea