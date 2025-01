E convins ca oltenii vor arata mai bine la meciul cu Dinamo!

S-a incheiat pregatirea centralizata pentru oltenii de la Universitatea Craiova care au intrat in linie dreapta cu antrenamentele pentru meciul cu Dinamo. Antrenorul Costel Galca a tras concluziile dupa aceasta parte a pregatirii de iarna si crede ca echipa va arata mai bine decat in meciurile amicale la prima partida oficiala a anului.Antrenorul oltenilor, Costel Galca, spera ca in urmatoarele zile sa puna la punct ultimele detalii, astfel incat Universitatea sa ii poata face fata lui Dinamo ... citește toată știrea