Echipa de fotbal a CSM Targu Jiu, invinsa in primul amical al iernii!

CSM Targu Jiu a pierdut sambata, 25 ianuarie, in deplasare, primul meci amical din acest an, scor 1-3, cu Jiul Petrosani. Gorjenii au condus la pauza cu 1-0 prin golul marcat de Bebeto Lupulet, in minutul 25.La finalul primei saptamani de antrenamente, Mario Gaman si-a testat jucatorii in primul amical din pauza competitionala. CSM Targu Jiu s-a deplasat la Petrosani, pentru un duel cu echipa de Liga a 3-a, Jiul, o formatie cu pretentii la nivelul esalonului 3. Gorjenii au inceput seria ... citește toată știrea