Echipa depunctata cu 16 puncte de catre FRF!

O formatie din Liga 2 a primit o sanctiune de 16 puncte si a ajuns pe minus in clasamentul Ligii 2. Comisia din cadrul FRF s-a pronuntat abia acum, desi unele termene limita au fost depasite demult in cazul celor de la CS Mioveni, echipa care nici macar nu se mai antreneaza.Neprogramata de FRF la urmatorul meci, CS Mioveni si-a trimis acasa juniorii, cei care jucau pentru prima echipa in ultimele etape, dupa ce jucatorii au intrat in greva permanenta sau au plecat definitiv.