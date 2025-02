Echipa lui Flavius Stoican a castigat barajul din cupa cu CSM Unirea Alba Iulia

ACSM Resita a trecut la limita, cu scorul de 1-0, de CSM Unirea Alba Iulia, in jocul de baraj din Cupa Romaniei. Meciul disputat pe teren propriu a determinat echipa care termina pe locul 1 in Grupa D a fazei grupelor si cine incheie pe locul 2.Unica reusita a partidei desfasurate pe stadionul "Mircea Chivu" din Resita i-a apartinut lui Robert Jerdea, in minutul 21, dintr-un penalty acordat usor de arbitrul George Gaman, la un presupus fault al lui Ardeiu asupra lui Tucaliuc.ACSM Resita a ... citește toată știrea