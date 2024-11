Echipa lui Mario Gaman merge la Motru dupa puncte

CSM Targu Jiu se deplaseaza in acest weekend la Motru, unde vrea sa obtina cea de a 15-a victorie consecutiva. Stadionul Minerul va fi gazda meciului dintre Minerul Motru si CSM Targu Jiu, partida care conteaza pentru etapa a 15-a din Liga a 4-a.Echipa lui Mario Gaman are un parcurs perfect in campionat si vrea sa incheie turul de campionat cu victorii pe linie. Pentru a-si consolida pozitia de lider, CSM Targu Jiu trebuie sa treaca la finalul acestei saptamani de Minerul Motru.Cel mai bun ... citește toată știrea