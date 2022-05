Echipa lui Nanu si Gugu a ratat calificarea in finala barajului

CSM Deva a ratat calificarea in faza finala a barajului pentru promovarea in Liga 2. Echipa pregatita de Stefan Nau si Dorian Gugu a fost surclasata de CSC Dumbravita care s-a calificat chiar daca a pierdut acasa meciul retur cu CSM Deva.CSM Deva, echipa care s-a clasat pe locul 2 in seria din care a facut parte si Pandurii Targu Jiu, a ratat calificarea in finala barajului de promovare in Liga 2. In meciul retur al barajului, programat duminica, CSC Dumbravita a pierdut acasa returul fazei ... citeste toata stirea