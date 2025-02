Echipa lui Stoican sta in prima etapa. Urma sa joace cu ACS Viitorul Targu Jiu

ACSM Resita este a patra forta a Ligii 2 inainte de ultimele patru etape ale sezonului regular 2024-2025, care vor incepe in week-end. Echipa antrenata de Flavius Stoican sta in prima etapa din campionat din 2025, dar are in weekend meci oficial in Cupa Romaniei, barajul cu CSM Unirea Alba Iulia, pentru aflarea adversarului din faza sferturilor.Echipa lui Flavius Stoican are sanse mari sa prinda pentru prima data play-off-ul, de la introducerea acestuia, iar apoi sa lupte, dupa multi ani, ... citește toată știrea