Echipele din Liga 2 care nu au drept de promovare

Noul sezon de Liga 2 a inceput si echipele care vor sa promoveze si-au anuntat deja intentiile. Campionatul se va desfasura pe aceleasi coordonate ca si cel trecut iar primele doua clasate din play-off vor promova direct in timp ce urmatoarele doua vor juca baraj de promovare, dar pentru a putea promova acestea trebuie sa aiba si drept de promovare.Daca in editia trecuta au fost doua echipe, ambele nou-promovate din Liga 3, care au evoluat in campionat fara sa aiba drept de promovare, de ... citeste toata stirea