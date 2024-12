Egal in ultimul amical inainte de reluarea campionatului

Echipa de handbal feminin a CSM Targu Jiu va relua pe final de an meciurile oficiale din acest sezon. Handbalul feminin a fost in pauza in ultima luna pentru meciurile echipei nationale iar acum handbalistele au incercat sa intre in forma cu o serie de meciuri amicale.Dupa cele doua meciuri amicale programate weekendul trecut, acum CSM Targu Jiu a disputat un meci amical cu SCM U Craiova. Meciul disputat vineri seara, la Sala Sporturilor din Targu Jiu, s-a incheiat la egalitate, scor 28-28. ... citește toată știrea