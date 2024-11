Egalitate cu trei eliminati din joc

Echipa CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia bucuresteana FCSB, in etapa a 15-a din Superliga. FCSB a jucat ultimele minute in opt jucatori, iar arbitrul a acordat trei cartonase rosii.La Craiova scorul a fost deschis de bucuresteni, in minutul 17. Florin Tanase a centrat in careu si David Miculescu, aflat in duel cu Badelj, a inscris.Din minutul 42 gazdele au ramas in zece, dupa eliminarea lui Stefan Vladoiu pentru un fault ... citește toată știrea