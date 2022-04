Ekaterina Dhzukeva: Sunt nerabdatoare sa vad Sala Sporturilor plina

CSM Targu Jiu a inceput campania de achizitii pentru viitorul sezon cu un portar de echipa nationala. Ultimul transfer anuntat oficial de clubul gorjean este cel al portarului Ekaterina Dhzukeva, portar la nationala din Bulgaria.Handbalista din Bulgaria masoara 1.85 metri si a jucat in acest sezon la SCM Craiova, in Liga Florilor. Ekaterina Dhzukeva a dezvaluit pentru site-ul CSM de ce a facut acest pas catre Targu Jiu si ce parere are despre noa sa echipa."Am ales sa fac acest pas in ... citeste toata stirea