Esec dureros pentru Romania la Campionatul European!

Nationala feminina de handbal a Romaniei a suferit un esec dureros in fata Muntenegrului, in al doilea meci de la Campionatul European. "Tricolorele" pastreaza sanse de calificare in grupele principale ale competitiei continentale, chiar daca au fost invinse la doua goluri.Nationala de handbal a Romaniei a fost invinsa, la Debrecen, chiar de Ziua Nationala, de reprezentativa Muntenegru, cu 25-27 (12-16), in al doilea meci din Grupa B a Campionatului European. Competitia este organizata de ... citește toată știrea