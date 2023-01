Esec la debutul in noul an pentru Universitatea Craiova

Meciul dintre FC Botosani si Universitatea Craiova s-a incheiat cu scorul de 1-0. Oltenii au inregistrat astfel un esec in primul meci din 2023 si s-a consemnat un debut cu stangul pentru Eugen Neagoe.FC Botosani a invins sambata seara pe Universitatea Craiova, scor 1-0, in etapa 22 din Superliga, in primul meci oficial din 2023. Singurul gol al partidei a fost marcat de catre Sebastian Mailat, in prima repriza a meciului, in minutul 35.Dan Nistor a tinut sa-si prezinte scuzele dupa ce a ... citeste toata stirea