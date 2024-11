Esec pe teren propriu pentru Vulturii Farcasesti

Echipa gorjeana din Liga 3, considerata a fi mai in forma in prima parte a sezonului, a facut un pas gresit acasa. Vulturii Farcasesti, a suferit o infrangere, pe teren propriu, cu Jiul Petrosani.Dupa un parcurs bun acasa, in prima parte a sezonului, Vulturii Farcasesti a pierdut in weekend in fata celor de la Jiul Petrosani.Formatia din Petrosani s-a impus lejer, scor 0-2, la Farcasesti, in meciul din etapa a 13-a a Ligii 3 din Seria 8. Sajin si Patlagica au fost jucatorii oaspetilor care ... citește toată știrea