Eugen Trica a confirmat demiterea de la echipa lui Sarcina

ACS Viitorul Targu Jiu a ramas din nou fara antrenor, fiind pentru a sasea oara in acest sezon in situatia aceasta. Dupa Cristian Luput, Alexandru Ciobanu, Eugen Trica, Octavian Benga si, din nou Eugen Trica, echipa a fost pregatita saptamana trecuta de fostul antrenor de la satelit Bogdan Chiriac.Antrenorul Eugen Trica a confirmat, pentru liga2.ro, demiterea sa din functia de antrenor principal al echipei ACS Viitorul Targu Jiu. Tehnicianul care a pregatit echipa in doua mandate in acest ... citeste toata stirea