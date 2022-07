Eveniment istoric pentru baschetul gorjean

Un eveniment sportiv important pentru baschetul din judetul Gorj este programat in acest week-end. Sambata, 2 iulie, va avea loc o intalnire a generatiilor de baschetbalisti gorjeni care au evoluat in perioada 1970 - 1990, organizatorul evenimentului fiind Asociatia Judeteana de Baschet Gorj.Asociatia Judeteana de Baschet Gorj a anuntat ca va organiza, in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Gorj, o intalnire a generatiilor de baschetbalisti care au evoluat in judetul ... citeste toata stirea