Fanii Universitatii Craiova se pregatesc pentru derby-ul cu FCSB!

Primele doua clasate din Liga 1, FCSB si Universitatea Craiova, se dueleaza in ultima etapa a sezonului regular, duminica, de la ora 20:00, pe Arena Nationala. Meciul este programat chiar intre meciurile pe care ros-albastrii le au cu Lyon, in optimile Europa League.Ca de obicei, fanii olteni se mobilizeaza in mod special si cu atat mai mult o vor face acum, cand miza este ocuparea primei pozitii la finalul sezonului regular. Alb-albastrii au nevoie de un succes duminica seara, pentru a fi ... citește toată știrea