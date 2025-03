Faza controversata la Universitatea Craiova - Farul Constanta. Au cerut penalty!

Universitatea Craiova s-a impus, la limita, in meciul cu Farul Constanta, disputat sambata seara. Echipa lui Gica Hagi este pe locul 10 al Superligii si, in cel mai fericit caz, isi poate pastra pozitia dupa ultima etapa a sezonului regulat.Arbitrul Istvan Kovacs a starnit din nou controverse, de data aceasta prin decizia luata in duelul Universitatea Craiova - Farul Constanta, contand pentru penultima etapa a sezonului regular. Alex Mitrita a cerut penalty, dar jocul a fost lasat sa continue. ... citește toată știrea