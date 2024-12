Flavius Stoican a revenit cu noroc pe Municipalul din Targu Jiu!

Flavius Stoican a avut noroc la revenirea pe Stadionul Municipal din Targu Jiu. Fostul antrenor de la Pandurii si-a calificat actuala echipa, ACSM Resita, in sferturile Cupei Romaniei.Stoican asteapta urmatorul meci, sa vada cu cine va fi imperecheata gruparea din Valea Domanului, dar pana atunci a tinut sa transmita faptul ca este foarte incantat de cum a aratat echipa in prima parte a acestui sezon. ACSM Resita este pe locul 3 in Liga 2, dar si cu un parcurs solid in Cupa Romaniei. ... citește toată știrea