Flavius Stoican poate egala la Resita performanta de la Targu Jiu!

Fotbalul resitean traverseaza cea mai buna perioada din ultimul deceniu, cu antrenorul Flavius Stoican pe banca tehnica. Tehnicianul care a dus ACS Viitorul in semifinalele Cupei Romaniei poate egala performanta cu echipa din Resita cu care se lupta acum pentru promovarea in Liga 1.Ultima performanta a resitenilor dateaza din sezonul 2014-2015, cand echipa se numea Metalul si intra in pauza de iarna de pe locul secund in Seria a 2-a a Ligii 2, la 4 puncte sub liderul ACS Poli Timisoara. ... citește toată știrea