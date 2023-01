Florin Rasdan a fost prezentat oficial de CSM Slatina

Capitanul de la ACS Viitorul Targu Jiu, Florin Rasdan, a fost prezentat oficial la noua sa echipa. Dupa Mykhaylo Plokhotnyuk (atacant, fost la Poli Iasi) si Alexandru Ciocalteu (mijlocas central, fost la CS Comunal Selimbar), cu echipa antrenata de Dan Oprescu a semnat Rasdan.Mijlocasul de banda bucurestean are 27 de ani si a jucat in cariera sa pentru Concordia Chiajna, FC Brasov, Steaua si ACS Viitorul Targu Jiu. La aceasta din urma ajunsese in vara trecuta si in prima parte a sezonului de ... citeste toata stirea