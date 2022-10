Florin Stinga spune ca a reziliat amiabil contractul cu Nicolae Sarcina

Contractul dintre ACS Viitorul Targu Jiu si Florin Stinga a fost reziliat la inceputul acestei saptamani, antrenorul precizand ca a avut o discutie cu patronul echipei, Nicolae Sarcina. Partile au convenit sa se desparta de comun acord, in urma rezultatelor nefavorabile inregistrate de echipa dar si pentru ca nu au mai gasit idei comune care sa sustina colaborarea.Florin Stinga a recunoscut pentru liga2.ro ca s-a despartit in termeni amiabili de ACS Viitorul, echipa la care a venit in vara, ... citeste toata stirea