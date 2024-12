Fost golgheter de la Pandurii, laudat pentru performantele din Liga 4!

Presa centrala lauda prestatia lui Bebeto Lupulet, dupa ce fostul atacant de la Pandurii a marcat toate cele 7 goluri ale echipei sale. Lupulet este golgheter al echipei sale dar si golgheterul campionatului judetean Gorj.Nou-infiintata CSM Targu Jiu continua sa defileze in Liga 4 Gorj unde este lider in acest sezon. In etapa disputata recent, echipa primariei Targu Jiu a dispus, in nocturna, pe stadionul Municipal din Targu Jiu, cu scorul de 7-1 (1-0), de Jiul Rovinari, iar toate golurile ... citește toată știrea