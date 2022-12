Fosta campioana mondiala la inot, condamnata la 12 ani de inchisoare

Campioana mondiala la inot Aliaksandra Herasimenia, acum in varsta de 36 de ani a fost condamnata in Belarus, in lipsa la 12 ani de inchisoare pentru "infiintarea unei structuri extremiste". Condamnarea a fost pronuntata de un tribunal din Minsk.Fosta inotatoare si medaliata la Jocurile Olimpice de la Londra 2012 si Rio 2016, Aliaksandra Herasimenia a fost condamnata in Belarus, in lipsa la 12 ani de inchisoare.Potrivit ONG-ului Viasna, o organizatie de aparare a drepturilor omului, ... citeste toata stirea