Fosta echipa de Liga 1, la un pas de faliment

Situatia fostelor echipe de Liga 1 care retrogradeaza si intra in insolventa pare sa fie aceeasi. Majoritatea acestora intra in faliment mai devreme sau mai tarziu iar acest lucru pare sa se intample si cu Dinamo.Planul de reorganizare modificat al celor de la Dinamo nu a fost aprobat de catre judecatorul sindic iar clubul risca acum intrarea in faliment. Marti, 13 decembrie 2022, Tribunalul Bucuresti a respins planul de reorganizare propus de catre Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar ... citeste toata stirea