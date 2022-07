Fostul antrenor de la Pandurii a semnat cu o echipa din Liga 3

Fost antrenor la Pandurii in sezonul trecut, timisoreanul Calin Cojocaru a semnat cu o formatie din Liga 3. Acesta este noul antrenor al echipei Viitorul Daesti, formatie care sezonul trecut a luptat pentru promovarea in Liga 2.Dupa ce antrenorul din sezonul trecut, Adrian Popa, a refuzat oferta de prelungire a contractului, intorcandu-se la Flacara Horezu, conducerea echipei Viitorul Daesti s-a reorientat rapid. Fostul antrenor de la Pandurii in prima parte a sezonului trecut, Calin Cojocaru, ... citeste toata stirea