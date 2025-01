Fostul pandur Ciprian Rus revine pe gazon in 2025!

Fost jucator la Pandurii Targu Jiu dar si la ACS Viitorul, ambele echipe intrate in faliment, Ciprian Rus revine pe teren in acest an. Acesta a evoluat ultima data la CSM Resita, formatie de care s-a despartit in vara anului 2024.Ciprian Rus a avut posibilitatea sa-si continue cariera la proaspetele nou-promovate in Liga 2 CSM Focsani sau Metalul Buzau, dupa despartirea de resiteni, dar a preferat sa ramana aproape de familie. Atacantul aradean in varsta de 33 de ani a avut mai apoi oferte de ... citește toată știrea